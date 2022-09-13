وزير الخارجية التركي: على أرمينيا وقف استفزازاتها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثلاثاء إنه بحث مع نظيره الأذربيجاني “الاستفزازات الأرمينية” على الحدود مع أذربيجان، ودعا أرمينيا إلى التركيز على مفاوضات السلام.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 13 سبتمبر\ايلول 2022، بأن اشتباكات اندلعت بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، في تجدد للأعمال العدائية المستمرة منذ عقود المرتبطة بمنطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وتبادلت باكو ويريفان الاتهامات بالتسبب في التصعيد، الذي يأتي بعدما استعادت أذربيجان السيطرة الكاملة على المنطقة بعد مواجهات استمرت ستة أسابيع عام 2020. وتركيا حليف وثيق لأذربيجان.

وكتب جاويش أوغلو على تويتر بعد محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف “على أرمينيا وقف استفزازاتها والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون مع أذربيجان”.