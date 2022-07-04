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وزير الخارجية التركي عن العملية المحتملة في سوريا: سنقوم بما هو ضروري

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 12:39 مساءً
وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية التركي

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جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التأكيد على رفض محاولات روسيا والولايات المتحدة لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم “بما هو ضروري”.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة NTV التركية: “لقد أعربنا مرارا عن خيبة أملنا من المساعدة الأميركية لوحدات حماية الشعب. عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يهم من يقول وماذا – تقوم تركيا بما هو ضروري في إطار القانون الدولي”.

واعتبر تشاووش أوغلو أنه “لا يحق لروسيا والولايات المتحدة قول أي شيء لتركيا”، وأضاف: “نحن غير راضين عن الخطوات التي تتخذها روسيا. ونتحلى بالشفافية حيال ذلك”.

وأكد الوزير أن “تركيا لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري”.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن معارضتها لعملية تركية محتملة في سوريا ودعت أنقرة إلى حل سلمي للوضع في سوريا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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