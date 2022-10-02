الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
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وزير الخارجية التركي يزور ليبيا

منذ 29 ثانية
مولود جاويش أوغلو

مولود جاويش أوغلو

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من المقرر أن يصل وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ لإجراء مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

ونقلت وكالة ”نوفا“ الإيطالية عن مصدر حكومي ليبي، قوله إن أوغلو سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أعقاب محادثات سيجريها معها.

وأشارت الوكالة إلى أن سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماظ، التقى بالدبيبة، اليوم الأحد؛ لمناقشة ملفات مختلفة؛ تمهيدا للزيارة.

وكان الدبيبة أجرى مباحثات في تركيا، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات أو اعتداءات عسكرية، مشيرا إلى أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات.

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