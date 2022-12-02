وزير الخارجية التركي يكشف عن توقعاته لـ"اتضاح صورة" الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الجمعة 2-12-2022) إنه يتوقع “اتضاح صورة” الحرب في أوكرانيا بحلول الربيع، مع تواصل القصف والاشتباكات وقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات.

وقال جاويش أوغلو في منتدى بروما “تتقدم أوكرانيا الآن على الأرض وتستعيد بعض أراضيها المحتلة. ولكن روسيا تستهدف في المقابل البنية التحتية المدنية. ولذلك تصبح الحياة عصيبة للأوكرانيين بشكل خاص، ولنا جميعا”.

وأضاف “أعتقد أن قبل حلول الربيع ستتضح الصورة بشأن وقف إطلاق النار أو توقيع هدنة أو التفاوض. ولكننا لن نستسلم. وسنواصل نحن، تركيا، جهودنا”.

وقال جاويش أوغلو إن حرب روسيا على أوكرانيا أصبحت أكثر تعقيدا باحتدام القتال، مضيفا أن بعض دول الغرب ينبغي أن تفعل المزيد لدفع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال الكرملين اليوم الجمعة إن بوتين “منفتح على المفاوضات” بشأن أوكرانيا ولكن على الغرب أن يقبل طلبات موسكو، وذلك بعد يوم من إبداء الرئيس الأمريكي جو بايدن استعدادا للتحدث إلى بوتين إن كان يبحث عن سبيل لإنهاء الحرب.

وبعد أكثر من تسعة أشهر من القتال وإحكام الشتاء قبضته، تحاول الدول الغربية تكثيف مساعداتها لأوكرانيا التي تتهاوى تحت وطأة الصواريخ الروسية وهجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية الرئيسية للطاقة، ما تسبب في ترك الملايين بلا تدفئة وكهرباء وماء.

ويحتدم القتال في شرق أوكرانيا، بينما تظل القوات الروسية في وضع الدفاع بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين.