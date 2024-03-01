وزير الخارجية الروسي: الفصائل الفلسطينية اتفقت على احترام منظمة التحرير

قال وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على احترام منظمة التحرير.

كما قال سيرغي لافروف لـ”العربية/الحدث”، إن منظمة التحرير كانت ولا تزال الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وتابع: “نتواصل مع جميع الدول المؤثرة على الفصائل الفلسطينية لتوحيد الرؤى”.

كذلك قال إن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع القائم من تقسيم وهذا يزيد العنف.

وكانت حركة حماس قالت في وقت سابق اليوم بعيد اللقاء الذي جمعها في موسكو، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة الروسية أكدت أن منظمة التحرير “الممثل الشرعي للفلسطينيين”.

وشددت الحركة في بيان على أن “الروح الإيجابية البناءة سادت الاجتماع، مشيرة إلى أنها اتفقت على أن لقاءاتها ستستمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

ومطلع الأسبوع الجاري قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما تشير التوقعات إلى أن السلطة تتجه لتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة لما يملكه من تاريخ بالعمل الاقتصادي حيث كان وزيرا سابقا للاقتصاد في حكومات سابقة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن قبل أيام، في تصريحات أخذت طابع التوصيات لمؤتمر موسكو بضرورة الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير وإنهاء ما خلفه الانقسام الفلسطيني من أحداث 2007.

كما أشار إلى ضرورة الالتزام أيضا بمبدأ سلطة وقانون وسلاح شرعي واحد بالإضافة إلى المقاومة الشعبية السلمية.

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