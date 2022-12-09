وزير الخارجية السعوديّ: إيران جارة.. ومستمرون في سياسة مدّ اليد

بعدما خطفت العاصمة السعودية الرياض اهتمام الساحتين العربية والدولية، من خلال القمم الثلاث التي احتضنتها، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أنّ القمة العربية الصينية شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، مؤكدًا أن التعاون مع الصين من شأنه أن يعالج الكثير من التحديات.

بن فرحان أضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في ختام القمة العربية الصينية المنعقدة في الرياض، أنّ التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد ضروري، لكن لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأول، مبينًا أن “للمملكة مصالح مشتركة مع الصين وأميركا، وسنواصل العمل على تحقيقها”.

“اتفاق تجارة حرة“

كما أضاف “بحثنا العمل للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون”، موضحًا أن التواصل مع الصين يشكل امتدادًا لتواصل دائم مع كل دول العالم.

فيما أشار إلى أنه جرى التركيز على قرارات نوعية تدعم مجالات التنمية الاقتصادية مع الصين، مؤكدا أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد، و”نحن منفتحون على الجميع، ونؤمن بالتعاون متعدد الأطراف، والعلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسلح”.

“منفتحون على الجميع“

كما أشار إلى أن المملكة لديها شراكات استراتيجية مع أميركا والهند والصين واليابان وألمانيا، موضحًا “سنستمر بصياغة سياساتنا وفق مصالحنا ومنفتحون على الجميع”، وشدد على أن الصين حريصة جدًا على استقرار المنطقة وأمنها، لافتًا إلى أن منتدى التعاون الصيني العربي ليس وليد اليوم، بل يعود للعام 2004.

“دور مهم للمملكة“

إلى ذلك، قال إن المملكة طرف فاعل على الساحة السياسية، ولها دور مهم في العالم، مضيفا أن “التنمية الاقتصادية هي مصدر سياساتنا الخارجية”.

كما أكد وزير الخارجية السعودي أن “إيران جزء من المنطقة وجارة”، مشيرًا إلى أنّ “الرياض ستستمر في مد اليد سعيًا إلى علاقة إيجابية تخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبنا”.

من جهته، أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ الدول العربية والصين أجمعت على مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، موضحًا أن إعلان الرياض يتضمن الرؤية المشتركة.

فيما أعرب عن أمله في مواصلة الاستمرار في تنفيذ ومتابعة إعلان الرياض والقمة العربية الصينية.

“مطالبة عضوية كاملة لفلسطين“

أما عن القضية الفلسطينية، فشدد على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بعضوية كاملة لفلسطين.

بينما في الملف المائي، أكد أن الدول العربية تدعم مصر والسودان في أمنهما المائي، مكررًا تصريحات الرئيس المصري في القمة قائلا “يجب التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم في قضية سد النهضة”.

كذلك أوضح أنه لا أحد يزعم تجاهل الولايات المتحدة لأنها أكبر اقتصاد في العالم.

فيما قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن العمل الجماعي كفيل بتأمين الاستقرار والأمن، مؤكدا مواصلة عملية التكامل الاقتصادي والتنموي، وأضاف أن أمن واستقرار منطقة الخليج مهمان لأمن واستقرار العالم.

3 قمم في الرياض

يشار إلى أن الرياض استضافت 3 قمم بعد وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى السعودية، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، عقد خلالها لقاءات ثنائية، وشارك في 3 قمم هي:

قمة سعودية – صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.