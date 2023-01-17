وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء، إن المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة بمنتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: “الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية”.

كما اعتبر وزير الخارجية السعودي أن “التركيز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لإيران والآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك”.

في سياق متصل، قال الأمير فيصل بن فرحان إن لدى الرياض “شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائماً”.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية السعودي إن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا، مضيفاً أن “المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة”.

وأشار إلى أن أوبك+ واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.