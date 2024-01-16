وزير الخارجية السعودي: المملكة قد تعترف بـ"إسرائيل" إذا تمّ حلّ القضية الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، أنّ المملكة قد تعترف بـ”إسرائيل” حال التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إقامة دولة للفلسطينيين.

وأضاف الأمير فيصل خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “متفقون على أن إقرار السلام الإقليمي يشمل السلام لإسرائيل، لكن لا يمكن حدوث ذلك سوى من خلال تحقيق السلام للفلسطينيين عبر إقامة دولة فلسطينية”.

وردًا على سؤال عما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بعد ذلك بإسرائيل في إطار اتفاق سياسي أوسع، أجاب “بالتأكيد”.

وقال الأمير فيصل إن تحقيق السلام الإقليمي عن طريق إقامة دولة فلسطينية هو “أمر نعمل على إنجازه بالفعل مع الإدارة الأميركية، وهو أكثر أهمية بالنظر إلى الأوضاع في غزة”.

وأضاف أنّ الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في القطاع، وقال: “لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد، وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة”.

كما تابع وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة”، مشيرًا إلى أن “استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد”.

بن فرحان أضاف أن “أمن إسرائيل مرتبط بتحقيق أمن الفلسطينيين عبر إقامة دولتهم”.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية السعودي عن قلق بلاده تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام، مشيرًا إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، وقال إن “الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة”.