وزير الخارجية السعودي: تنامي دور الجماعات المسلحة يهدد السلم والأمن الدوليين

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، من تنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في خلق الأزمات وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن تصريحات الأمير فيصل جاءت في كلمة ألقاها خلال جلسة حوار غير رسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الأمير فيصل، الذي ترأس الجانب العربي، أن سهولة امتلاك هذه الجماعات للوسائل التكنولوجية والأسلحة المتطورة يقوض مؤسسات الدول، مشيرا إلى أن تأثيرها يتجاوز الحدود الجغرافية مما يشكل “تهديدا متصاعدا للأمن والاستقرار”.

ودعا وزير الخارجية السعودي مجلس الأمن إلى اتخاذ “إجراءات جادة وصارمة” تجاه الجماعات المسلحة للحد من أضرارها.

وتتألف ترويكا القمة العربية من الجزائر الرئيس السابق للقمة، والسعودية الرئيس الحالي، والبحرين التي ستستضيف القمة القادمة للجامعة العربية.

وقال الأمير فيصل أيضا خلال الجلسة إن المملكة تتطلع لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في الانتقال بالبلاد للأمن والاستقرار.

كانت السعودية قد دعت الأسبوع الماضي وفدا من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال المفاوضات نحو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.