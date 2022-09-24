الأحد 28 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
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وزير الخارجية السعودي: على الحكومة اللبنانية بسط سيطرتها على كافة أراضي لبنان

منذ 38 دقيقة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعم المملكة العربية السعودية لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددا على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضي لبنان وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية.

ودعا، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، ألا يكون لبنان نقطة انطلاق لتهريب المخدرات والجرائم الاخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية السعودي “إيران للوفاء بالتزاماتها النووية بشكل عاجل والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة”.

وتابع: “نحث المجتمع الدولي على ضمان خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”.

وفيما يخص حرب أوكرانيا، قال فيصل بن فرحان: “ندعم كل الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وعن القضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية السعودي: “يتطلب أمن الشرق الأوسط الإسراع في حل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف: “منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة لتضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار”.

كما جدد فيصل بن فرحان آل سعود دعم “دعم الأمن المائي لمصر والسودان”، وطالب، في المقابل، بـ”خروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على حرص بلاده “على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة وتؤكد على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين”، مشددا على ضرورة “ضمان أمن مصادر الطاقة”.

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