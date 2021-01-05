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وزير الخارجية السعودي: قمة العلا طوت صفحة الماضي

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن القمة رقم 41 لمجلس التعاون طوت صفحة الماضي،وأكدت على توطيد العلاقات واحترام مبادئ الجوار.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: “ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان”.

وأضاف أن البيان الختامي دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية والتأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا. كما دعا البيان لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.

وتابع: “البيان يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها”.

وأبرز أيضا أن “الدول أكدت عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها”.

وأوضح الوزير السعودي أن قمة العلا “أفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها”.

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

 

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