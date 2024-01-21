وزير الخارجية السعودي: لا علاقات طبيعية مع إسرائيل دون مسار لإقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت (الأحد 21-1-2024) إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.

وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي “هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية”.

وكانت تصريحات وزير الخارجية جزءا من مقابلة تم تسجيلها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، وبثتها (سي.إن.إن) اليوم.

وقال الوزير إن تركيز السعودية ينصب في الوقت الراهن على الحد من تصعيد الصراع في غزة ووقف سقوط القتلى من المدنيين هناك.

وأضاف “ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة والسكان المدنيين في غزة… لا حاجة لذلك أبدا وهذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف”.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 25 ألفا قُتلوا وإن ما يزيد عن 62 ألفا أصيبوا حتى الآن في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي جاءت بعد هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.