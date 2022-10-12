وزير الخارجية السعودي: مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة

نقل تلفزيون العربية عن وزير الخارجية السعودي (الأربعاء 12-10-2022) قوله إن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وذلك بعد انقضاء سريان اتفاق أولي توسطت فيه الأمم المتحدة بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثيين في وقت مبكر من هذا الشهر.

ونقلت القناة التي يملكها سعوديون عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قوله إن المملكة والتحالف والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض حريصون على تمديد الهدنة.

وتضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج عاد إلى المنطقة أمس الثلاثاء لدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية.

ودعا ليندركينج الأسبوع الماضي الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى إبداء مزيد من المرونة في المفاوضات، وتحديدا بشأن آلية الأمم المتحدة المقترحة لدفع أجور القطاع العام.