fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

وزير الخارجية السعودي يعلن عودة العلاقات الكاملة مع قطر

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.

وقال الأمير فيصل: “ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان”.

وقال بن فرحان: “تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في مصر طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية” بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأشار بن فرحان إلى أنّ الدول وافقت كلها على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا النرويج
    وفاة شخصين في النرويج بعد تطعميهما بلقاح ضد كورونا
    نقلا عن وزارة الحج والعمرة السعودية
    وزارة الحج السعودية تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة المقبل
    القمة الخليجية في العلا
    إليكم البيان الختامي لقمة العلا الخليجية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    المخرج الراحل حاتم علي
    بالفيديو: حاتم علي “يتحدث بعد وفاته” وهكذا تنبأ بمكان دفنه في مشهد درامي
    طائرة- تعبيرية
    رحلة الجنون.. سافر من أفريقيا إلى بريطانيا مختبئاً قرب عجلات الطائرة