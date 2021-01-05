وزير الخارجية السعودي يعلن عودة العلاقات الكاملة مع قطر

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.

وقال الأمير فيصل: “ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان”.

وقال بن فرحان: “تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في مصر طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية” بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأشار بن فرحان إلى أنّ الدول وافقت كلها على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.