وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيرة اليمني الهجمات الحوثية الأخيرة

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء، تداعيات الهجمات الحوثية الأخيرة على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين ناقشا انعكاس تلك الهجمات على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة، بما يشكل “تهديدا خطيرا” يزيد معاناة الشعب اليمني.

وأشار بن مبارك إلى أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجابهة أعمال جماعة الحوثي وما وصفه بتهديدها للأمن والسلم في المنطقة، ولاتخاذ موقف دولي حازم تجاه تلك التصرفات والعمل على تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية عالمية”.