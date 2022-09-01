وزير الخارجية السوري يتوعد إسرائيل.. "لن نسكت بعد الآن"!

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد (الخميس 1-9-2022) إن إسرائيل “تلعب بالنار”، وذلك بعد الضربات التي شنتها بالقرب من العاصمة دمشق وعلى مطار حلب الدولي الليلة السابقة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا بريف دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ كما استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار”.

ولم يُدل مسؤولون إسرائيليون بعد بأي تعليق.

ونقلت الوكالة عن المقداد قوله “كيان الاحتلال الإسرائيلي “يلعب بالنار” ويعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير… إن سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا”.

وشنت إسرائيل عدة ضربات في سوريا في السنوات القليلة الماضية استهدفت بشكل أساسي قوافل أسلحة مزعومة أو مخازن مملوكة لمقاتلين متحالفين من إيران.

واتهمت سوريا في يونيو حزيران إسرائيل بشن هجمات جوية على مطار دمشق الدولي أخرجته عن الخدمة لعدة أسابيع.

ويقول مسؤولو دفاع إسرائيليون إن إيران تستخدم المطار المدني بشكل منتظم لنقل أسلحة وفصائل مسلحة.