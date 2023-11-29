الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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وزير الخارجية السويدي: من المتوقع أن تصدق تركيا على انضمام السويد لحلف الأطلسي

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم

وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم

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قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء نقلا عن نظيره التركي هاكان فيدان إنه من المتوقع أن تصدق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في غضون أسابيع.

وأضاف بيلستروم في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الحلف “عقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيري وزير الخارجية… حيث أبلغني أنه يتوقع أن تتم عملية التصديق خلال أسابيع”.

وأضاف “لم يحدد وزير الخارجية التركي موعدا لكنه قال إنه يتوقع أن يتم التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في غضون أسابيع. هذا ما أخبرني به يوم أمس”.

    المصدر :
  • رويترز

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