بسبب تصاعد التهديدات.. وزير الخارجية: السويد تعزز إجراءات الأمن في السفارات

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لوكالة تي.تي للأنباء الجمعة إن بلاده تعزز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى بسبب تصاعد التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى أمس الخميس 17\8\2023 قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق مصاحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها مما أثار غضب المسلمين وأثار تهديدات.

وقال بيلستروم لوكالة الأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.

ومضى يقول “لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى”، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.

وقال “لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني ​​الذي يتم تكثيفه الآن”.

ولم يرد بيلستروم على الفور على طلب للتعليق.

ومزق أفراد مناهضون للإسلام صفحات من عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد وفي الدنمرك، وهما من أكثر دول العالم ليبرالية وتسمحان بانتقادات شديدة للأديان تحت مسمى حرية التعبير.

لكن كثيرين من المسلمين يرون أن تدنيس المصحف تجاوز خطير. وحثت وسيلة إعلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة على أعمال انتقامية.