وزير الخارجية الصيني: أميركا لديها مفاهيم خطيرة في وجهات نظرها حول العالم

اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن “أميركا لديها مفاهيم خاطئة خطيرة في وجهات نظرها حول العالم، والصين، والعلاقات الصينية الأميركية”، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

تصريحات المسؤول الصيني جاءت ردًّا على على خطاب نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، حول سياسة أميركا ‏تجاه الصين، والذي وصف بكين فيه بأنها “أخطر تحد” للنظام الدولي.

ورأى أن “أميركا أصبحت في الواقع مصدر اضطراب يقوّض النظام العالمي الحالي، وحجر العثرة الذي يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية”، محذّرًا من أن “هوس أمريكا بـ”المركزية الغربية”، و”الاستثنائية”، وعقلية الحرب الباردة، فضلا عن دفعها لمنطق الهيمنة وسياسة الكتلة، يتعارض مع تيار التاريخ، والذي لن يؤدي إلا إلى المواجهة وانقسام المجتمع العالمي”.

في السياق، لفت وانغ إلى أن السعي المشترك للتحديث من قبل 1.4 مليار صيني يمثل تقدما كبيرا للبشرية، وليس تهديدا أو تحديا للعالم، معتبرًا أن “هذا الإنجاز تحقق في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، ونتيجة التضامن والاجتهاد والعمل الجاد للشعب الصيني، الذي يجد طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.

الى ذلك، قال “يي” إن “ما نريد أن نقوله للولايات المتحدة هو أن العلاقات الصينية الأمريكية ليست لعبة محصلتها صفر من تصميمها، وكما أشار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، فإن ما إذا كان بإمكان البلدين التعامل مع علاقتهما جيدا سيؤثر على مستقبل العالم، وهي مسألة القرن التي يجب على البلدين تقديم إجابة جيدة لها”.

وأضاف: “قبل الإجابة على السؤال، يجب أن تدرك أميركا أن الهيمنة أحادية القطب لن تجد أي دعم، والمواجهة الجماعية ليس لها مستقبل، وبناء ساحات صغيرة بأسوار عالية يعني العزلة الذاتية والتخلف، وفصل وقطع الإمدادات فقط يؤذي الآخرين ونفسها أيضا”.

وأشار وانغ إلى أنه “يمكن للدول أن تجري منافسة عادلة مع بعضها البعض، ومن الطبيعي أن تكون هناك منافسة بين الصين وأمريكا، لكن لا ينبغي أن تكون منافسة مدمرة”.