وزير الخارجية الصيني: سنعمل على تعميق العلاقات مع روسيا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، إن بلاده ستعمل على تعميق العلاقات مع روسيا في العام المقبل.

وأوضح وانغ أن بلاده ستعمل على “تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون متبادل المنفعة” مع روسيا.

جاءت تصريحات الوزير الصيني كأحدث مؤشرات على تضامنها السياسي القوي مع روسيا، في وقت شككت فيه تقارير غربية في متانة العلاقات.

وأجرت سفن حربية من البلدين تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الشرقي الأسبوع الماضي.

وقال وانغ: “فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فقد تمسّكنا باستمرار بالمبادئ الأساسية للموضوعية والحياد، دون تفضيل جانب أو آخر، أو صب الزيت على النار، ناهيك عن السعي لتحقيق مكاسب أنانية من الوضع”، في تلميح لموقع الولايات المتحدة بشكل خاص.

وألقى وانغ، الذي تحدث عبر الفيديو في مؤتمر في العاصمة الصينية، باللوم أيضًا على أمريكا في تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلاً إن الصين “رفضت بشدة سياسة الولايات المتحدة الخاطئة تجاه الصين”.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بـ”البلطجة”، وقد أدى رفضها إدانة غزو أوكرانيا والانضمام إلى الآخرين في فرض عقوبات على روسيا إلى مزيد من توتر العلاقات وأذكى الانقسام الناشئ مع الكثير من دول أوروبا.