وزير الخارجية الصيني: على أمريكا التوقف عن محاولة تحجيم الصين

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي (الاثنين 31-10-2022) إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن محاولة احتواء وتحجيم الصين وتجنب خلق عقبات أمام العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية، الاثنين أن قيود التصدير التي فرضتها واشنطن على الصين ألحقت أضرارا بالغة بحقوقها المشروعة ويجب‭‭ ‬العدول عنها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل إن بلينكن ناقش خلال المكالمة حرب روسيا مع أوكرانيا والتهديدات التي يشكلها الصراع لأمن العالم واستقراره الاقتصادي.

وشددت الولايات المتحدة مرارا على ضرورة بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين، لكنها حذرت أيضا في الآونة الأخيرة بشأن تداعيات دعم بكين للغزو الروسي لأوكرانيا.

وظلت الصين، وهي شريك استراتيجي لروسيا، على الحياد بشأن الحرب الأوكرانية، إذ انتقدت العقوبات الغربية ضد روسيا، لكنها لم تؤيد أو تدعم الحملة العسكرية.

كما ناقش بلينكن مع نظيره الصيني الحاجة إلى إدارة العلاقات الأمريكية الصينية بشكل مسؤول، حسبما جاء في البيان.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين، وقال الرئيس شي جين بينغ إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد سبل للتوافق لصالح الطرفين.

وجاءت هذه التصريحات قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر المقبل والتي من المحتمل أن يلتقي خلالها الزعيمان على هامش القمة.