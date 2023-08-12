وزير الخارجية الصيني يحث الفلبين على التعاون لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي حث الفلبين على التعاون مع بلاده لإيجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات بين البلدين بسبب موقع سفينة حربية متوقفة تعمل كموقع عسكري في بحر الصين الجنوبي.

وقالت شينخوا إن وانغ أدلى بالتصريحات خلال زيارة إلى سنغافورة وماليزيا يومي الخميس والجمعة.

ونقلت عن وانغ القول إن الصين أبدت مرارا استعدادها لحل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوار الثنائي، معبرة عن أملها في أن يلتزم الجانب الفلبيني بتوافق تم التوصل إليه في السابق.

وتعمدت الفلبين وضع السفينة الحربية التي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية سييرا مادري في الموقع في عام 1999 لتعزيز مطالبتها بالسيادة في منطقة سكند توماس شول التي تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة ويتناوب على حراسة السفينة عدد من الجنود.

وكسبت الفلبين قضية تحكيم دولي في عام 2016 ضد مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، إذ صدر حكم بعدم وجود أساس قانوني لمطالبة بكين بالسيادة على المنطقة بالكامل بما فيها منطقة سكند توماس شول.

ولا تعترف الصين بالحكم، وتبني جزرا عسكرية صناعية في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مطالباتها بالسيادة التاريخية مع المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.