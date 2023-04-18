وزير الخارجية الصيني يزور الفلبين هذا الأسبوع

قالت الفلبين، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الصيني تشين قانغ سيتوجه إليها في زيارة رسمية في وقت لاحق الأسبوع الجاري وسيبحث مع نظيره الفلبيني قضايا الأمن الإقليمي مثل مسألة بحر الصين الجنوبي.

ستكون زيارة تشين، في الفترة ما بين 21 إلى 23 أبريل نيسان، هي أول تعامل رسمي مع المستعمرة الأمريكية السابقة منذ تعيينه وزيرا للخارجية ومستشارا للدولة في ديسمبر كانون الأول. وتأتي الزيارة في ظل استياء بكين من توسيع الفلبين إمكانية استخدام الجيش الأمريكي لقواعدها.

وسيبحث تشين مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو تنفيذ اتفاقات أُبرمت خلال زيارة رسمية للصين قام بها الرئيس فرديناند ماركوس في يناير كانون الثاني، فضلا عن مناقشة نتائج محادثات ثنائية جرت الشهر الماضي تتعلق ببحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان “سيبحث الوزيران أيضا قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك”.

وأثار السفير الصيني لدي الفلبين جدلا الأسبوع الماضي عندما اتهم البلاد “بإذكاء نار” التوترات الإقليمية بمنح الولايات المتحدة حق استخدام مزيد من القواعد العسكرية، واتهم السفير الصيني واشنطن بالتدخل.

وردا على ذلك، قال مجلس الأمن القومي الفلبيني إنه ليس لديه أي نية للتدخل في شؤون الصين مع تايوان، أو للسماح لأي دولة باستغلاله للتدخل.

وعبرت الصين، التي تطالب بأجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي بما في ذلك بعض المناطق الواعقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، عن قلقها إزاء الوجود العسكري الأمريكي المتزايد هناك.