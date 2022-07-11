وزير الخارجية الصيني يكشف تفاصيل محادثاته مع بلينكن

أكد وزير الخارجية الصيني بعد محادثات إيجابية مع نظيره الأمريكي على أن دول جنوب شرق آسيا يجب ألا تتحول إلى “أحجار على رقعة شطرنج”.

وأجرى، وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات السبت استمرت خمس ساعات في أول لقاء بينهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول، بعد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين على جزيرة بالي الإندونيسية قبل يوم.

ووصف الجانبان المحادثات بأنها محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين والحؤول دون خروجها عن السيطرة.

أثارت التوترات المتصاعدة بين القوتين في السنوات الأخيرة مخاوف في المنطقة، وهو ما أقر به وانغ يي في خطاب ألقاه في جاكرتا الإثنين في مقر آسيان المنظمة التي تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا.

وقال “حاليا تتعرض العديد من دول المنطقة بما في ذلك في منطقة آسيان لضغوط للانحياز إلى طرف ما”.

وأضاف “علينا الحفاظ على المنطقة من الحسابات الجيوسياسية وأفخاخ شريعة الغاب ومن أن تستخدم كأحجار على رقعة شطرنج في إطار التنافس بين القوى العظمى”.

كما كشف وانغ يي عن تفاصيل محادثاته مع نظيره الأميركي.

وقال “أوضحت رسميًا للأميركيين أن على الطرفين مناقشة إنشاء قواعد للتفاعل الإيجابي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ” دون أن يحدد ماهية هذه القواعد.

دعا دول آسيان إلى معارضة “التعاون الإقليمي الزائف الذي يستبعد بعض الدول” في إشارة إلى منظمات التجارة والأمن التي تقودها الولايات المتحدة ولا تشمل الصين.

ومن المقرر أن يعد دبلوماسيون صينيون وأميركيون محادثات افتراضية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن في حين يحاول البلدان تخفيف حدة التوتر.

بعد فترة طويلة من الفتور، أجرى وزراء الدفاع والمالية في البلدين بالإضافة إلى المسؤولين الأمنيين محادثات الشهر الماضي.