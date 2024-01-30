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وزير الخارجية العراقي يندد بالهجوم على موقع عسكري أمريكي بالأردن

منذ 7 ثواني
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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ذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ندد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني اليوم الثلاثاء بالهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا أمريكيا في الأردن قرب الحدود السورية.

وأضافت وسائل الإعلام أن حسين ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي شددا على ضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي جهة كانت.

وتشن جماعات موالية لإيران هجمات من لبنان واليمن والعراق وسوريا على أهداف إسرائيلية وأمريكية منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مسؤوليتها يوم الأحد عن هجمات على ثلاث قواعد، منها قاعدة على الحدود بين شرق سوريا وشمال شرق الأردن.

    المصدر :
  • رويترز

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