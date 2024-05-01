وزير الخارجية الفرنسي: العمل مستمر للتوصل إلى هدنة في غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

جاءت تعليقات سيجورنيه بعد أن أطلعه مسؤولون مصريون في القاهرة على وضع المفاوضات.

وقال عقب اجتماعه مع نظيره المصري سامح شكري “جئنا لتنسيق جهودنا من أجل التوصل إلى هدنة. والرسائل التي وجهتها فرنسا وشركاؤها العرب في المنطقة هي أن تتراجع إسرائيل عن شن الهجوم في رفح”.

ورفض سيجورنيه الكشف عن مدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أنه يأمل في إدراج الرهائن الثلاث الفرنسيين الإسرائيليين على قائمة من سيتم الإفراج عنهم في حالة التوصل إلى هدنة.