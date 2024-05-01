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وزير الخارجية الفرنسي يتجه إلى القاهرة مع تكثيف محادثات الهدنة

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2024 9:36 صباحًا
وزير الخارجية الفرنسي

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني

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قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه إلى القاهرة اليوم الأربعاء في محطة لم تكن مقررة سلفا خلال جولة في الشرق الأوسط، وذلك مع وصول الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة إلى مرحلة حاسمة.

وفي اليوم الـ208 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخان يونس، مما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، ورفع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و535 شهيدا، و77 ألفا و704 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبشأن عملية رفح، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا تغيير في أهداف الحرب، وإن حكومته لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، مشيرا إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن تقبل إسرائيل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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