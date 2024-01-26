الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بقرار محكمة العدل

منذ ساعتين
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

A A A
طباعة المقال

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

ولكن محكمة العدل الدولية حجمت خلال الجلسة، عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها طالبت إسرائيل بمحاولة احتواء الموت والأضرار.

وقالت المحكمة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة “منطقية”.

ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
"د ب أ": نتنياهو غير آبه بمواقف دول العالم التي تطالب بوقف النار في غزة
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل تأمر "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في حربها على غزة
إيتمار بن غفير
بن غفير: محكمة العدل الدولية "معادية للسامية"

الأكثر قراءة

أسرار الصحف المحلية
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
قوى الأمن الداخلي
شكوى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحق برنامج "مرحبا دولة"!