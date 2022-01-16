وزير الخارجية القطري: من الضروري تحقيق الاستقرار للشعب السوري

اجتمع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يوم الأحد مع أحمد العاصي الجربا رئيس “جبهة السلام والحرية” السورية المعارضة الذي يزور الدوحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات الأزمة السورية.

وجدد وزير الخارجية خلال الاجتماع موقف قطر في أن يكون حل الأزمة السورية حلا سياسيا وفق بيان “جنيف 1” وقرار مجلس الأمن 2254.

كما أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل يساهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للداخل السوري.

ونشر الوزير القطري تغريدة على “تويتر” قال فيها: “سعدت بلقاء رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ورئيس هيئة التفاوض السورية”.

وأفاد بأنه من الضروري تحقيق الاستقرار للشعب السوري.

سعدت بلقاء رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ورئيس هيئة التفاوض السورية، وبحوار مثمر حول آخر مستجدات الأزمة السورية. تؤكد دولة #قطر على أهمية وجود حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وضرورة تحقيق الاستقرار للشعب السوري الشقيق. pic.twitter.com/xG4NRGXfcy — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 16, 2022