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وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع نظيريه الايراني والصيني

منذ 42 دقيقة

علم قطر

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في ما يخص المفاوضات حول الملف النووي الايراني بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كما البحث في تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأفاد موقع الخارجية القطرية أن الاجتماع، الذي عقد بين الجانبين على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر دول جوار أفغانستان المنعقد بالصين، تناول العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

كما بحث الشيخ محمد، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

ووفقا للخارجية القطرية فإن الوزير الصيني أثنى -خلال اللقاء المنعقد على هامش مؤتمر دول جوار أفغانستان- على دور الدوحة كلاعب رئيسي دولي في مجال الوساطة وتحقيق السلام.

كما أعرب الوزير الصيني عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الدوحة لمبادرة الحزام والطريق.

    المصدر :
  • الجزيرة

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