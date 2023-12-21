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وزير الخارجية المصري: دول البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حرية الملاحة

منذ 16 دقيقة
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)

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أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إلى أن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية لحمايته.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إطلاق تحالف جديد لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات التي تنفّذها جماعة الحوثي في منطقة مضيق باب المندب.

وتتصاعد حدة المخاوف من التحالفات العسكرية في البحر الأحمر الذي يعد شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية، وممراً استراتيجياً يستقطب اهتماماً وتنافساً دولياً متصاعداً، في ظل وجود الكثير من القوى البحرية والقواعد العسكرية بمنطقة القرن الإفريقي.

ووفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته البحرين تشكيل تحالف دولي يضم 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يعدونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

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