وزير الخارجية الياباني يناقش ملفات أمنية في أول زيارة لجزر سولومون

ناقش وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ملفات الأمن العالمي والوجود الصيني في المحيط الهادي مع رئيس وزراء جزر سولومون اليوم الأحد في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني إلى الجزيرة.

ونقل بيان لوزارة الخارجية اليابانية عن الوزير قوله إن بلاده “تراقب تطورات” الاتفاق الأمني الذي وقعته جزر سولومون مع الصين العام الماضي وإنه ناقش الوضع الحالي للأمن العالمي مع رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري.

وجاءت الزيارة بعد عام من توقيع اتفاق أمني بين الصين وجزر سولومون مما أثار قلق الولايات المتحدة وأستراليا في ظل سعي الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية أن اليابان مستعدة لتقديم المساعدة في مجال الأمن الملاحي وتسعى لإقامة شراكات مع جزر المحيط الهادي لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين من خلال استراتيجية تتركز على أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.

كما سعى وزير الخارجية إلى أن يكون هناك تفهم لخطة من اليابان تتعلق بتصريف مليون طن من المياه المعالجة في المحيط من محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية التي تعرضت لأضرار جسيمة وسلم سوجافاري خطابا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يتعلق بهذا الأمر.

وقال رئيس وزراء جزر سولومون في بيان إنه يأمل في أن تضمن اليابان سلامة عملية التصريف وأن تكون منفتحة وصريحة بشأن العملية.