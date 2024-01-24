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وزير الخارجية اﻷمريكي: الولايات المتحدة لن تدعم إنشاء إسرائيل "مناطق عازلة" في غزة

منذ ساعة واحدة
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تدعم إسرائيل في إنشاء ما يسمى بـ”المناطق العازلة” بشكل دائم في غزة، التي من شأنها أن تقلل بشكل فعلي حجم الأراضي الفلسطينية.
وكشف بلينكن مجددًا، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا/، أنه؛ “عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين، وما زلنا واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها”.
ورغم ذلك، قال بلينكن إنه قد تكون هناك حاجة إلى “ترتيبات انتقالية” توفر “الترتيبات الأمنية الضرورية” للسماح بعودة الإسرائيليين الذين فروا من المناطق المجاورة لغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أكد الوزير بلينكن أيضًا أنه يجب السماح لسكان غزة الذين فروا من منازلهم بالعودة، وأن يكون الفلسطينيون قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم.

    المصدر :
  • CNN عربي

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