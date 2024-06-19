وزير الخارجية: روسيا تناقش مسألة نشر أسلحة بعيدة المدى

نقلت وكالة تاس للأنباء الأربعاء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا تناقش مع أقرب شركائها مسألة نشر أسلحة بعيدة المدى.

وقال ريابكوف للوكالة في مقابلة إن موسكو لديها “أوثق شركاء” في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية “يتم العمل معهم على الوضع الأمني ​​بشكل جوهري، ولا يقتصر الأمر على مستوى تبادل التقييمات”.

ونقلت تاس عن ريابكوف القول “لا يوجد شيء في هذا… المسألة مطروحة… مع عدد من شركائنا”، وذلك في إشارة إلى وضع أسلحة بعيدة المدى.

وفي آخر المستجدات ذكرت وكالات أنباء روسية أن جنديا أمريكيا كان محتجزا في مدينة فلاديفوستوك الروسية لاشتباه تورطه في سرقة وتهديد بقتل صديقته حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر في مستعمرة جزائية روسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن محامي الدفاع عنه قال إنه من المقرر الاستئناف ضد الحكم.