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وزير الداخلية التركي: السلطات تبحث عن مرتكبي الهجوم في اسطنبول

منذ ساعتين
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا

وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا

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قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على شخص الأحد خلال قداس في كنيسة بمدينة إسطنبول، مضيفا أن السلطات تبحث عن مرتكبي الهجوم.

وندد يرلي كايا بالهجوم الذي قال إنه وقع الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة ساريير.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “للأسف، فقد ج. ت. (الأحرف الأولى من اسم القتيل) حياته في هجوم مسلح نفذه مسلحان ملثمان أثناء مشاركته في القداس”.

ويميل المسؤولون الأتراك إلى عدم استخدام الأسماء الكاملة لقتلى الهجمات أو مرتكبيها.

وأظهرت لقطات مصورة من الكنيسة عدة سيارات للشرطة والإسعاف خارج المبنى، فيما لم يتضح على الفور سبب الهجوم.

 

    المصدر :
  • رويترز

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