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وزير الداخلية العراقي: لا نسمح لحزب العمال أن يكون حجة لاستهداف أراضينا

منذ 11 دقيقة
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري

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قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن بغداد لا تسمح لحزب العمال الكردستاني أن يكون حجة لاستهداف أراضيها.

وأضاف الشمري، أن القوات العراقية سيطرت على المواقع الحدودية التي كانت للمعارضة الإيرانية.

كذلك شدد على حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى بدء تسجيل الأسلحة الخفيفة وشراء الثقيل منها.

يذكر أن الشمري أكد مطلع الشهر الجاري أن الوضع على الحدود قلق مع الجارة التركية بسبب وجود حزب العمال الكردستاني على أراضي إقليم كردستان.

وأكد الوزير خلال تصريحات أدلى بها في “ملتقى الرافدين”، في الخامس من الشهر الجاري، أن “التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد (العمال الكردستاني)”.

كما أوضح أن “الحدود من جهة دهوك (شمال) تخضع للتدخل التركي، وتحولت إلى صراع مع (بي كيه كيه)”. وقال الشمري إن “الحكومة تنسق مع تركيا بشأن (العمال الكردستاني)، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة”.

وتوترت العلاقات بين الجارتين في السنوات الماضية، إذ كثفت أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في المناطق الجبلية بشمال العراق. وقال العراق إن العمليات تنتهك سيادته، لكن أنقرة تقول إنها يجب أن تحمي نفسها وحذرت من توغل جديد.

    المصدر :
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