وزير الداخلية الفرنسي يأمر بإغلاق مسجد في ضواحي باريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الإثنين أنه أمر بإغلاق مسجد في ضواحي باريس، بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبي محمد من قبل صمويل باتي، المدرس الذي قُتل الجمعة.

وقال الوزير على القناة التلفزيونية تي اف 1 “طلبت من حاكم سين سان دوني إغلاق مسجد بانتان” مشيرا إلى أن رئيس الشرطة سيقوم”هذا المساء بالتوقيع على قرار المنع”.

وأطلقت السلطات الفرنسية الاثنين سلسة عمليات ضد التيار الإسلامي “المتطرف” وتوعدت بشن “معركة ضد أعداء الجمهورية”، بعد ثلاثة أيام من مقتل المدرس صامويل باتي، ما أدى إلى توقيف أفراد جدد.

واوقفت الشرطة خمسة عشر شخصًا، بينهم أربعة تلاميذ، واستجوبهم محققو مكافحة الإرهاب الذين يسعون لمعرفة ما إذا كان القاتل، وهو روسي شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا واردته الشرطة، على صلة بمتورطين.