وزير الداخلية الفرنسي يكشف هوية منفذ حريق الكنيس اليهودي

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة إن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان بشمال غرب البلاد، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.

وأضاف دارمانان خلال مؤتمر صحفي في روان أن “الشخص الذي أشعل النار في الكنيس في روان ليس فرنسيا، بل هو من أصل جزائري”.

وقال مسؤول بمدينة روان إن الشرطة، التي استُدعيت إلى الموقع بسبب الدخان المتصاعد من المبنى، أطلقت النار على المسلح عندما ألقى قضيبا حديديا على أفرادها وهددهم بسكين أثناء مغادرته الكنيس.

وأضاف المسؤول أنه تمت السيطرة الحريق.

وقال نيكولا ماير-روسينيول رئيس بلدية روان إن الكنيس تعرض لأضرار بالغة لكن لم يصب أحد بأذى، وأضاف أن المدينة الواقعة في منطقة نورماندي “تعرضت للاعتداء والصدمة”.

وقال للصحفيين إن “رجلا مسلحا تسلق بطريقة أو بأخرى الكنيس وألقى شيئا يشبه المولوتوف في قاعة الصلاة الرئيسية”.

واعتبر يوناتان أرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “إنها محاولة جديدة لفرض مناخ الإرهاب على اليهود في بلادنا”.

وتستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد نحو شهرين. ورفعت مؤخرا حالة التأهب إلى أعلى مستوى وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا.

وقال ماير-روسينيول إن الكنيس محاط بالكاميرات الأمنية.

وذكر شموئيل لوبيكي حاخام روان لتلفزيون بي.إف.إم “الليلة هي ليلة السبت ومن المهم إضاءة الشموع لنظهر أننا لسنا خائفين وأننا لا زالنا نمارس طقوسنا اليهودية رغم الظروف”.