وزير الداخلية: لا يوجد دليل ملموس على وقوع هجوم إرهابي في إيطاليا

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي الثلاثاء إنه لا يوجد “دليل ملموس أو فوري” على وقوع هجوم إرهابي في إيطاليا لكن الوضع يتطلب أقصى درجات الحذر.

وأضاف للبرلمان بعد مقتل اثنين من المواطنين السويديين بالرصاص في وسط بروكسل أمس الاثنين 16\10\2023 على يد متشدد إسلامي “غالبا ما يظهر التهديد الإرهابي في صورة غير ملموسة أو واضحة ولا يمكن تحديده دائما”.

وقال راديو وتلفزيون بلجيكا الثلاثاء إن المدعي العام الاتحادي البلجيكي لم يعد يستبعد وجود صلة بين هجوم وقع في بروكسل أمس الاثنين 16\10\2023 وبين الصراع في إسرائيل.

وقال المدعي العام أمس الاثنين 16\10\2023 إنه لا يوجد دليل على أن مرتكب الهجوم له أي صلة بالصراع الذي تأجج مؤخرا بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

ولكن راديو وتلفزيون بلجيكا قال إن الآن اتضح على ما يبدو أن منفذ هجمات بروكسل، التي أسفرت عن مقتل سويديين اثنين وإصابة شخص ثالث، قد أرسل رسائل عديدة لدعم الشعب الفلسطيني.