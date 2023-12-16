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وزير الدفاع الألماني: على أوروبا تسريع رفع قدرات دفاعها وسط تهديدات جديدة متوقعة

منذ 5 دقائق
بوريس بيستوريوس

بوريس بيستوريوس

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه يتيعين على أوروبا أن تسرع في ضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أفضل، إذ من الممكن أن تنشأ تهديدات عسكرية جديدة بحلول أواخر العقد الحالي، حتى في الوقت الذي يتحول فيه تركيز حليفتها الولايات المتحدة الأمني نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ونقل تقرير عن بيستوريوس قوله في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج إن روسيا تزيد من إنتاجها للأسلحة بشكل ملحوظ للقدرة على مواصلة غزوها لأوكرانيا، وتشكل في الوقت نفسه تهديدا لدول البلطيق وجورجيا ومولدوفا.

تعتزم الولايات المتحدة على الأرجح تقليص مشاركاتها العسكرية في أوروبا مع ازدياد تحولها صوب منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال بيستوريوس “يتعين علينا في أوروبا زيادة التواصل لضمان أمن قارتنا”، غير أنه أشار إلى أن المنطقة ستحتاج وقتا لزيادة إنتاجها من الأسلحة.

وأضاف “أمامنا تقريبا ما بين خمسة وثمانية أعوام لنواكب ذلك من حيث القوات المسلحة وصناعيا ومجتمعيا”.

واستبعد أن يكرر الجيش الألماني في الوقت الحالي مهمات بنفس ضخامة تلك التي نفذها في أفغانستان ومالي.

    المصدر :
  • رويترز

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