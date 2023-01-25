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وزير الدفاع الألماني: لن نصبح طرفا في حرب أوكرانيا

منذ 5 دقائق
بوريس بيستوريوس

بوريس بيستوريوس

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأربعاء، إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ولكن دون أن تصبح طرفا في الحرب، في تصريحات أعقبت إعلان برلين الموافقة على توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس في برلين “لن نصبح طرفا في الحرب، وسنحرص على ذلك”.

وأضاف أن ألمانيا ناقشت مع دول من بينها كندا وإسبانيا والبرتغال أفضل السبل للمضي قدما وتتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تصبح الدبابات قابلة للتشغيل في أوكرانيا.

وأعلنت ألمانيا، الأربعاء، أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا لتتجاوز بذلك إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة تعتبرها كييف ضرورية لهزيمة الغزو الروسي.

وقال المستشار أولاف شولتس في بيان “يأتي القرار استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي”.

وأضاف أنه سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين أيضا مواد لوجستية وذخيرة وأن بلاده ستقدم إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش لديها.

    المصدر :
  • رويترز

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