وزير الدفاع الأمريكي: الضربات الصاروخية على أوكرانيا كشفت "حقد ووحشية" الحرب الروسية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (الأربعاء 12-10-2022) إن الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا كشفت “حقد ووحشية” حربها ووحّدت المجتمع الدولي لدعم جهود أوكرانيا العسكرية للدفاع عن نفسها.

وأشاد أوستن، الذي كان يتحدث في بداية اجتماع يركز على أوكرانيا في مقر حلف شمال الأطلسي، بالمكاسب العسكرية الأوكرانية منذ سبتمبر أيلول، ووصفها بأنها “استثنائية” وقال إنها غيرت ديناميكيات الحرب.

وأكد في كلمته أمام حشد من قادة الدفاع ، بما في ذلك الأوكرانيون: “هذه الانتصارات تعود لجنود أوكرانيا الشجعان. لكن جهود المساعدة الأمنية والتدريب والاستدامة لمجموعة الاتصال حيث كانت حيوية”.

أوستن أكد أن حلفاء الولايات المتحدة متحدون في مواجهة تهديدات بوتين غير المسؤولة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 16,8 مليار دولار، مضيفاً أن بلاده تكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وتجتمع أكثر من 50 دولة على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، بعد يومين من سقوط الصواريخ الروسية على مدن في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك العاصمة كييف.

وتم تصميم أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة لحماية مدن بأكملها من الهجمات الجوية. وقتلت غارات جوية روسية يوم الاثنين 19 شخصا في أوكرانيا وأصابت أكثر من 100 وانقطعت إمدادات الكهرباء في أنحاء البلاد.