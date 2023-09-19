وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم الأوكراني المضاد يحقق تقدماً

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد يحقق تقدما “منتظما”.

وقال في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا المنعقد في قاعدة رامشتاين في ألمانيا اليوم الثلاثاء، “الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدم”.

كما شدد على أن القوات الأوكرانية الشجاعة بدأت تخترق الخطوط الفائقة التحصين للجيش الروسي”.

دبابات أبرامز آتية

إلى ذلك، أعلن أن كييف ستحصل “قريبا” على دبابات من طراز “أبرامز”، وقال “يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا”.

وكانت واشنطن وعدت كييف بهذه الدبابات، مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت تقديمها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

يشار إلى أن تصريحات أوستن المتفائلة اليوم تتعارض إلى حد ما مع التصريحات المتشائمة التي أدلى بها قبل أيام قليلة، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي.

فقد رأى ميلي الذي يغادر منصبه أواخر الشهر الحالي، أنه من غير المرجح الوصول إلى نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية، معتبراً أن انتصار كييف سيستغرق “وقتاً طويلاً جداً”.

كما اعتبر أن هذا الهدف (انتصار أوكرانيا) لم يتحقق في الهجوم المضاد الحالي الذي تشهده البلاد.

ومنذ بداية الصيف أطلقت القوات الأوكرانية، هجوماً مضادا لدحر القوات الروسية من المناطق التي احتلتها في جنوب وشرق البلاد، إلا أنه لم يحقق حتى اللحظة سوى نتائج متواضعة جداً في بعض البلدات.