وزير الدفاع الأمريكي: بايدن هو من سيتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الأحد أن قرار سحب قوات بلاده من أفغانستان لم يحسم بعد، موضحا أن القرار سيتخذه الرئيس جو بايدن في الوقت المناسب وسنتولى تنفيذه.

وأضاف خلال زيارة لم يعلن عنها سابقا لكابل أن بلاده تريد أن ترى تحسنا على الأرض مع استثمار الجهود الدبلوماسية.

وكان أوستن قد التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني وبحث معه مستقبل القوات الأميركية في أفغانستان.

وينص اتفاق الدوحة الموقع بين الولايات المتحدة وطالبان على سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.

من جانبها، أوردت الرئاسة الأفغانية في بيان لها أن الرئيس أشرف غني عبر خلال لقائه بوزير الدفاع الأميركي عن القلق من تصاعد العنف في أفغانستان.

وأكّد الرئيس الأفغاني أن بلاده تريد الاستفادة من الفرصة الحالية لتحقيق السلام في أفغانستان، مضيفا أن الحل هو التوصل إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وسبق أن أعلنت واشنطن أن جميع الخيارات ممكنة عندما يتعلق الأمر بالموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان الذي حُدد وفق اتفاق الدوحة.

وقبل 6 أسابيع فقط من موعد نهائي لسحب الولايات المتحدة قواتها -التي بقيت في أفغانستان لما يقرب من 20 عاما- أرسلت واشنطن مسؤولا بارزا للمشاركة في محادثات سلام إقليمية استضافتها روسيا الخميس الماضي.