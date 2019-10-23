وزير الدفاع الأمريكي: تركيا ارتكبت جرائم بسوريا ويجب محاسبتها

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن المزاعم بارتكاب قوات موالية لتركيا في #سوريا جرائم حرب قد تكون صحيحة ويجب محاسبة تركيا.

وقال في مقابلة مع شبكة السي إن إن مساء الثلاثاء عند سؤاله عن جرائم حرب ارتكبت شمال سوريا، “لقد رأيت عدة تقارير بهذا الشأن، وهي رهيبة، وإذا كانت فعلاً صحيحة وهو ما أرجحه، فيجب متابعتها، ومعاقبة المتورطين، وفي هذه الحال يجب محاسبة الحكومة التركية، لأننا لا نستطيع أن نقبل بحدوث مثل تلك الفظائع”.

إلى ذلك، أفادت الشبكة الأميركية بأن عدة مسؤولين أميركيين أكدوا أن الفصائل المدعومة من سوريا، تضم ضمن صفوفها عناصر مرتبطين بجماعات متطرفة.

وعن انسحاب القوات الأميركية من سوريا إلى العراق قال الوزير “نحن ننفذ انسحاباً على مراحل، إنه انسحاب منظم على مراحل من شمال شرقي سوريا”. وأوضح أن المرحلة الأولى شملت المنطقة التي اجتاحتها القوات التركية ونحن اليوم في المرحلة الثانية مرحلة الممر الشمالي الشرقي” .

وتابع “ستكون لدينا لاحقاً مرحلة أخرى تنسحب خلالها كل القوات”، مضيفاً “سنتموضع مؤقتا في العراق قبل إعادة قواتنا إلى الوطن. سيعودون إلى وطنهم”.

ورداً على سؤال حول كلام للرئيس دونالد ترمب تطرق فيه إلى إبقاء عدد قليل من الجنود الأميركيين لحماية الحقول النفطية السورية، قال إن هذه النقطة لا تزال قيد المناقشة، مضيفاً “الرئيس لم يوافق بعد على هذه المسألة، ويتعين علي أن أقدم له خيارات”.

كما برر التخلي عن المقاتلين الأكراد، قائلاً “لن نشن حرباً على حليف لنا في الحلف الأطلسي، وبالطبع ليس دفاعاً عن حدود لم نلتزم يوماً بحمايتها”.

جيمس جيفري يؤكد أيضاً

بدوره، كشف المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، عن ارتكاب مجموعات مسلحة سورية تقودها أنقرة، جرائم حرب ضد الأقلية الكردية في غزوها الأخير لشمال شرقي سوريا. وأضاف في جلسة استماع للكونغرس حول الغزو التركي لشمال سوريا “يمكننا التأكيد على حدوث جريمة حرب على الأقل حتى الآن”، مؤكداً أنه تم الحصول على فيديوهات وصور تتحدث عن جرائم حرب محتملة حدثت على أيدي القوات التركية والميليشيات المتشددة المدعومة من تركيا”، كاشفاً أن السلطات الأميركية تتحقق من هذه الأدلة.

يذكر أن عدة فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من فصائل سورية مدعومة من أنقرة تهدد بذبح القوات الكردية في شمال سوريا، لاسيما رأس العين. كما انتشرت مقاطع مصورة تظهر تنكيل عناصر من تلك الفصائل بجثث قتلى سقطوا خلال الاشتباكات شمال سوريا.