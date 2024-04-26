وزير الدفاع الأمريكي ساخراً من إيران.. عليها مراجعة فعالية أسلحتها بعد الهجوم الفاشل على إسرائيل

سخر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة من الهجوم الإيراني على إسرائيل والي وصفه بالفاشل وقال إنه “يتعين على إيران أن تراجع فعالية أنظمة أسلحتها بعد هجومها الفاشل على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأضاف أوستن للصحفيين “عليهم أن يراجعوا فعالية أنظمة أسلحتهم وخططهم”.

وتابع قائلا “أعتقد أن إسرائيل أظهرت أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها”.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.