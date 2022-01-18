وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بأمن الإمارات ضد جميع التهديدات

دان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، ما وصفه بـ”الهجوم الإرهابي” الذي وقع الاثنين في أبو ظبي، وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، واستهدف البنية التحتية المدنية.

وأكد أوستن استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الإمارات، وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد جميع التهديدات التي تتعرض لها.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعرب أمس الاثنين عن “تعازيه وتضامنه” مع الشعب الإماراتي، على خلفية هجمات أبوظبي.

وقال بلينكن في تغريدة على موقع تويتر إنه اتصل بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، بشأن “الهجمات الحوثية القاتلة التي استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية في البلاد”.

وأعلن الحوثيون، الاثنين، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف موقعين في الإمارات، أدى إلى تفجير شاحنات وقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة آخرين، واندلاع حريق بالقرب من مطار أبوظبي.