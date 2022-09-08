وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تدافع عن كامل النظام الدولي

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، (الخميس 8-9-2022)، أن الدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا، هودفاع عن النظام العالمي كله.

وخلال مؤتمر صحفي رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قال أوستن إن “الولايات المتحدة لا تعمل من أجل الدفاع عن أوكرانيا فقط بل عن كامل النظام الدولي”.

وشارك أوستن وميلي في الاجتماع الذي ضم ممثلي أكثر من أربعين دولة بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

الاجتماع خصص لبحث التحديات التي تطرحها عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

الاجتماع عالج كذلك، احتياجات القوات الأوكرانية لاستعادة زمام المبادرة ودفع القوات الروسية وإجراء المزيد من عمليات التدريب على أنظمة عسكرية وأسلحة متطورة.

ميلي قال بالمناسبة، إن مجموعة دعم أوكرانيا ستبقى ملتزمة بمساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن سيادتهم.

وكشف خلال ذات المؤتمر أن روسيا فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها الاستراتيجي في هزم أوكرانيا، بينما أشاد بجهود الأوكرانيين للدفاع عن أراضيهم.

وقال “الأوكرانيون يشنون عملية هجوم مضاد تحقق تقدما منتظما” وكشف أن القتال مستمر على كامل جبهة خاركيف وخيرسون.

والخميس، أعلن الجيش الأوكراني اختراق دفاعات روسية واستعادة أراضٍ في مناطق عديدة على الجبهة، في وقت يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كييف بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,8 مليار دولار.