وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى أوروبا

يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ لإجراء محادثات مع أعضاء حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ولتفقد قوات الولايات المتحدة في بولندا، إذ لا يزال تركيز واشنطن منصبا على خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، وفقا لرويترز.

وتأتي زيارة أوستن في الوقت الذي قالت فيه روسيا، إن بعض وحداتها العسكرية عادت إلى قواعدها بعد مناورات عسكرية بالقرب من أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت بالعودة إلى ثكناتها، وذلك في وقت تخشى فيه الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن ”وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية وسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم“.

ولم يتضح بعد عدد القوات التي سحبت وإلى أي مسافة.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا للصحفيين: ”تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد، نحن في منتصف شباط/ فبراير ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكانت موسكو قد حشدت ما يقرب من 130 ألف جندي في شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية: ”دائما ما نعرض مسارا للدبلوماسية لكننا نشعر على الدوام بخيبة أمل إزاء عدم اهتمام روسيا بالمشاركة بفاعلية (في هذه الجهود). لذلك أخبركم أنني لست متفائلا في الوقت الحالي“.

وبينما تنفي موسكو التخطيط لغزو أوكرانيا، قالت إنها من الممكن أن تتخذ إجراءات ”عسكرية“ لم تحددها إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لعضويته مطلقا وسحب القوات من شرق أوروبا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال اتصال هاتفي، الجمعة الماضية، دعم الولايات المتحدة ”الحازم“ لأوكرانيا ”في مواجهة التهديد الحاد المتزايد“ بتعرضها لغزو روسي تخشى واشنطن أن يحدث في غضون أيام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن أبلغ كوليبا أن أوكرانيا تواصل ”الاستفادة من دعم الولايات المتحدة الدائم والثابت لسيادتها وسلامة أراضيها“.