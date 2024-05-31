وزير الدفاع الأمريكي يحذر من النشاط العسكري الصيني في مضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أثار المخاوف بشأن النشاط العسكري للصين خلال اجتماع مع نظيره الصيني دونغ جيون اليوم الجمعة في سنغافورة، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2022.

وذكر الميجر جنرال باتريك رايدر من القوات الجوية في بيان بعد الاجتماع “عبر الوزير عن قلقه إزاء النشاط الاستفزازي الأخير لجيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان، وأكد مجددا أن جمهورية الصين الشعبية يتعين ألا تستخدم التحول السياسي في تايوان، وهو جزء من عملية ديمقراطية روتينية طبيعية، ذريعة لاتخاذ إجراءات قسرية”.