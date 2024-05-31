الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الأمريكي يحذر من النشاط العسكري الصيني في مضيق تايوان

منذ 7 دقائق
لويد أوستن

لويد أوستن

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أثار المخاوف بشأن النشاط العسكري للصين خلال اجتماع مع نظيره الصيني دونغ جيون اليوم الجمعة في سنغافورة، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2022.

وذكر الميجر جنرال باتريك رايدر من القوات الجوية في بيان بعد الاجتماع “عبر الوزير عن قلقه إزاء النشاط الاستفزازي الأخير لجيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان، وأكد مجددا أن جمهورية الصين الشعبية يتعين ألا تستخدم التحول السياسي في تايوان، وهو جزء من عملية ديمقراطية روتينية طبيعية، ذريعة لاتخاذ إجراءات قسرية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
أنصار ترامب يدعون للتمرد بعد إدانته في تهم جنائية
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم روسيا على كييف يصيب منشآت الطاقة وشبكة الكهرباء
الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني وانغ يي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزيرا خارجية الصين والسعودية يجتمعان لبحث الأزمة الأوكرانية

الأكثر قراءة

اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
قضاة لبنان
منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل